Исландия намерена ускорить процесс вступления в ЕС

Исландия может провести голосование по возобновлению переговоров о членстве в Евросоюзе (ЕС) в августе этого года.

Как передает Report, об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Изначально правящая в Исландии коалиция планировала запустить процесс вступления в ЕС к 2027 году, но его решили ускорить из-за роста геополитической напряженности.

По мнению источников, парламент страны намерен объявить дату голосования в течение следующих нескольких недель. Власти Исландии пошли на этот шаг после серии визитов политиков ЕС в страну и исландских политиков в Брюссель. Если исландцы проголосуют "за", они могут вступить в ЕС раньше любой другой страны-кандидата.

Исландия подала заявку на вступление в ЕС еще в 2009 году из-за финансового кризиса. В 2013 году страна приостановила переговоры после нормализации ситуации в экономике.