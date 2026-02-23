İslandiyada Aİ-yə üzvlük danışıqlarının bərpası üzrə səsvermə keçirilə bilər
- 23 fevral, 2026
- 11:32
İslandiya bu ilin avqustunda Avropa İttifaqına (Aİ) üzvlük danışıqlarının bərpası üzrə səsvermə keçirə bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Politico" nəşri mənbələrə məlumat yayıb.
İslandiyada hakimiyyətdə olan koalisiya Aİ-yə üzvlük prosesini 2027-ci ilə qədər başlatmağı planlaşdırırdı, lakin geosiyasi gərginliyin artması səbəbindən onu sürətləndirmək qərarına gəliblər.
Mənbələrin fikrincə, ölkə parlamenti yaxın bir neçə həftə ərzində səsvermənin tarixini elan etmək niyyətindədir. İslandiya hökuməti Aİ siyasətçilərinin ölkəyə və İslandiya siyasətçilərinin Brüsselə bir sıra səfərlərindən sonra bu addımı atıb. Əgər islandiyalılar "lehinə" səs versələr, onlar digər namizəd ölkələrdən əvvəl Aİ-yə üzv ola bilərlər.
İslandiya Aİ-yə üzvlük üçün ərizəni maliyyə böhranı səbəbindən hələ 2009-cu ildə verib. 2013-cü ildə ölkə iqtisadiyyatda vəziyyətin normallaşmasından sonra danışıqları dayandırıb.