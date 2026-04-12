    • 12 апреля, 2026
    • 20:13
    Исхак Дар проинформировал египетского коллегу о переговорах США и Ирана

    Министр иностранных дел Египта Бадр Абдельати провел телефонный разговор с пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром, в ходе которого стороны обменялись мнениями о диалоге между США и Ираном.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации МИД Египта в соцсети X.

    Согласно информации, разговор состоялся после прошедших в Исламабаде переговоров между США и Ираном и был посвящен обсуждению последних региональных событий, а также координации совместных усилий двух стран.

    В заявлении подчеркивается важность сохранения тесной координации и продолжения консультаций между Каиром и Исламабадом.

    Кроме того, Бадру Абдельати была представлена информация о переговорах в Исламабаде в рамках совместных усилий, направленных на достижение взаимопонимания между США и Ираном на фоне влияния текущей ситуации на региональный мир и безопасность.

    Оба министра подчеркнули необходимость продолжения совместной работы по продвижению дипломатического процесса, поддержке диалога и мирных путей урегулирования, а также предотвращению дальнейшего ухудшения ситуации в регионе.

    Глава МИД Пакистана также высоко оценил уровень существующей координации между Египтом, Пакистаном и Турцией.

    Pakistanın XİN rəhbəri ABŞ-İran danışıqları barədə misirli həmkarını məlumatlandırıb

