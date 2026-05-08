Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Исхаг Дар: Пакистан попросил Сингапур оказать содействие в репатриации моряков

    Другие страны
    • 08 мая, 2026
    • 10:13
    Исхаг Дар: Пакистан попросил Сингапур оказать содействие в репатриации моряков

    Министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхаг Дар в ходе телефонного разговора с главой МИД Сингапура Вивиану Балакришнану попросил оказать содействие в репатриации 11 пакистанских и 20 иранских моряков, находящихся на борту судов, захваченных властями США и находящихся недалеко от территориальных вод Сингапура.

    Как передает Report, об этом Дар написал в соцсети X.

    "Я также провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи, поскольку мы продолжаем тесно координировать действия по этому вопросу. Пакистан также готов содействовать безопасной репатриации иранских граждан в Иран через Пакистан", - отметил он.

    По словам Дара, МИД Пакистана и соответствующие органы координирует действия с властями США и другими сторонами для обеспечения репатриации.

    Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив Пакистан Сингапур Мухаммад Исхаг Дар Вивиан Балакришнан

    Последние новости

    10:46

    Кямран Алиев: Обеспечение безопасности страны в нынешних условиях - непростая задача

    Внутренняя политика
    10:41

    Из-за извержения вулкана в Индонезии погибли два альпиниста - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    10:39

    В Нахчыване автомобиль повредил газовую линию

    Происшествия
    10:29

    ABB покупает узбекский Davr Bank

    Финансы
    10:26

    В КНР число погибших из-за взрыва на заводе по производству фейерверков возросло до 37

    Другие страны
    10:24

    В Азербайджане расходы на пенсии, пособия, стипендии и адресную соцпомощь выросли на 11%

    Финансы
    10:18

    Минтранс РФ: Работа 13 аэропортов юга России приостановлена из-за атаки ВСУ

    В регионе
    10:16

    Зеленский: РФ не прекращала атаки в ночь на 8 мая, нанесла более 850 ударов дронами

    Другие страны
    10:16
    Фото

    Шахин Мамедов ознакомился с турецким морским дроном-камикадзе на SAHA 2026

    Армия
    Лента новостей