Исхаг Дар: Пакистан попросил Сингапур оказать содействие в репатриации моряков

Министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхаг Дар в ходе телефонного разговора с главой МИД Сингапура Вивиану Балакришнану попросил оказать содействие в репатриации 11 пакистанских и 20 иранских моряков, находящихся на борту судов, захваченных властями США и находящихся недалеко от территориальных вод Сингапура.

Как передает Report, об этом Дар написал в соцсети X.

"Я также провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи, поскольку мы продолжаем тесно координировать действия по этому вопросу. Пакистан также готов содействовать безопасной репатриации иранских граждан в Иран через Пакистан", - отметил он.

По словам Дара, МИД Пакистана и соответствующие органы координирует действия с властями США и другими сторонами для обеспечения репатриации.