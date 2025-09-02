Ирландия готова участвовать в миротворческой миссии в Украине
- 02 сентября, 2025
- 01:46
Ирландия готова участвовать в миротворческой миссии в Украине.
Как передает Report, об этом заявил ирландский премьер Михол Мартин по итогам телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.
"Я заверил <...> Зеленского в том, что Ирландия готова поддержать работу "коалиции желающих", в том числе посредством нелетальной военной помощи и нашей открытости к участию в любой миротворческой миссии с надлежащим мандатом в соответствии с Уставом ООН", - сказал Мартин, слова которого приводит его канцелярия.
Он также подчеркнул, что Ирландия "продолжит работать с партнерами, чтобы поддержать движение Украины к членству в Евросоюзе".
