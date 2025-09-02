    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    İrlandiya Ukraynadakı sülhməramlı missiyada iştirak etməyə hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İrlandiyanın Baş naziri Mişel Martin Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə telefon danışığından sonra deyib.

    "Mən Zelenskini əmin etdim ki, İrlandiya "istəklilər koalisiyasının" işini dəstəkləməyə hazırdır", - deyə Martin öz ofisindən sitat gətirib.

    O, həmçinin vurğulayıb ki, İrlandiya Ukraynanın Aİ-yə üzvlük istiqamətində irəliləyişini dəstəkləmək üçün tərəfdaşlarla işləməyə davam edəcək.

    Ирландия готова участвовать в миротворческой миссии в Украине

