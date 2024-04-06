Иранский журналист, на которого напали в Лондоне, вернулся в эфир

Оппозиционный иранский журналист Пурия Зераати, на прошлой неделе получивший в Лондоне ножевые ранения в результате нападения неизвестных, вернулся в эфир.

Оппозиционный иранский журналист Пурия Зераати, на прошлой неделе получивший в Лондоне ножевые ранения в результате нападения неизвестных, вернулся в эфир.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает The Times.

После покушения Зераати и его семья находятся под охраной британской полиции. Его место жительства изменили.

По словам журналиста, он сам, его родственники и другие сотрудники телеканала Iran International, объявленного властями Ирана террористической организацией, неоднократно получали угрозы убийством.

Как утверждает The Sunday Times, иранское агентство Fars ранее публиковало фотографии Зераати и его коллег с подписью "Разыскиваются живыми или мертвыми". Как заявляет журналист, сторонники иранских властей публиковали его адрес, фотографии его самого и его жены в социальных сетях. Он допускает, что нападение могло быть предупреждением от Тегерана.