Иранские военнослужащие уничтожили двоих боевиков террористической группировки на северо-западе страны

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Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Иранские военнослужащие уничтожили двоих и ранили четверых боевиков неназванной террористической группировки на северо-западе Ирана.

Как передает Report, об этом сoобщает агентство Tasnim со ссылкой на командующего сухопутными войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Столкновения произошли в провинции Западный Азербайджан, которая граничит с Турцией и Ираком.

По словам бригадного генерала Мохаммада Пакпура, у боевиков были конфискованы военные материалы, оружие, боеприпасы и военная техника.