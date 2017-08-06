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    Иранские военнослужащие уничтожили двоих боевиков террористической группировки на северо-западе страны

    У боевиков были конфискованы военные материалы, оружие, боеприпасы и военная техника© Courtesy İmage

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Иранские военнослужащие уничтожили двоих и ранили четверых боевиков неназванной террористической группировки на северо-западе Ирана.

    Как передает Report, об этом сoобщает агентство Tasnim со ссылкой на командующего сухопутными войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    Столкновения произошли в провинции Западный Азербайджан, которая граничит с Турцией и Ираком.

    По словам бригадного генерала Мохаммада Пакпура, у боевиков были конфискованы военные материалы, оружие, боеприпасы и военная техника.

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