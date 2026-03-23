Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    Иран заявил о новых ударах по объектам США и Израиля на Ближнем Востоке

    Другие страны
    • 23 марта, 2026
    Иран заявил о новых ударах по объектам США и Израиля на Ближнем Востоке

    Вооруженные силы Ирана сообщили о серии ударов по объектам США и Израиля в регионе с применением ракет и беспилотников.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении центрального командования ВС Ирана "Хатам аль-Анбия".

    По утверждению иранской стороны, удары были нанесены по аэрокосмическим предприятиям в районе авиабазы Бен-Гурион, а также по позициям американских сил, включая авиабазу принца Султана.

    Отмечается, что атаки проводились в рамках очередных этапов операции "Садик Обещание 4" с использованием ракет различных типов и ударных беспилотников.

    Также заявляется о поражении военных и инфраструктурных объектов в ряде городов, включая Тель-Авив, Петах-Тикву, Холон и Рамат-Ган.

    В Тегеране заявили, что удары продолжаются и направлены против американских и израильских целей в регионе.

    Эскалация на Ближнем Востоке Атаки Ирана Операция США и Израиля против Ирана
    İran ABŞ və İsrailin Yaxın Şərqdəki obyektlərinə yeni zərbələr endirib
