Иран заявил о новых ударах по объектам США и Израиля на Ближнем Востоке

Вооруженные силы Ирана сообщили о серии ударов по объектам США и Израиля в регионе с применением ракет и беспилотников.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении центрального командования ВС Ирана "Хатам аль-Анбия".

По утверждению иранской стороны, удары были нанесены по аэрокосмическим предприятиям в районе авиабазы Бен-Гурион, а также по позициям американских сил, включая авиабазу принца Султана.

Отмечается, что атаки проводились в рамках очередных этапов операции "Садик Обещание 4" с использованием ракет различных типов и ударных беспилотников.

Также заявляется о поражении военных и инфраструктурных объектов в ряде городов, включая Тель-Авив, Петах-Тикву, Холон и Рамат-Ган.

В Тегеране заявили, что удары продолжаются и направлены против американских и израильских целей в регионе.