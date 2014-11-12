​Иран создал в Сирии заводы по производству ракет

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в интервью агентству Фарс бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.
О каких именно ракетах идет речь, генерал не сообщил.
“Ракетные заводы в Сирии были построены Ираном и по иранским технологиям”, отметил он.
Хаджизаде добавил, что на этих производственных комплексах прошли обучение специалисты из группировки “Хезболлах” и движения сопротивления в Палестине, и теперь им “стали доступны эти технологии”.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook