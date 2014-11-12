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    ​Иран создал в Сирии заводы по производству ракет

    “Ракетные заводы в Сирии были построены Ираном и по иранским технологиям”

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Иран создал в Сирии заводы по производству ракет на основе собственных технологий.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в интервью агентству Фарс бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.

    О каких именно ракетах идет речь, генерал не сообщил.

    “Ракетные заводы в Сирии были построены Ираном и по иранским технологиям”, отметил он.

    Хаджизаде добавил, что на этих производственных комплексах прошли обучение специалисты из группировки “Хезболлах” и движения сопротивления в Палестине, и теперь им “стали доступны эти технологии”.

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