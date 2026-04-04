    Иран пригрозил усилить удары по Тель-Авиву в случае атак США

    • 04 апреля, 2026
    • 03:23
    Иран пригрозил усилить удары по Тель-Авиву в случае атак США

    Иран заявил о готовности нанести более мощные удары по Тель-Авиву в случае реализации угроз США по уничтожению инфраструктуры исламской республики.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Генштаба Вооруженных сил Ирана.

    "Если угрозы президента США Дональда Трампа уничтожить иранские мосты, электростанции и энергетическую инфраструктуру будут осуществлены, то вооруженные силы Ирана нанесут еще более серьезные удары", - отметили в генштабе.

    Там добавили, что атаки могут быть направлены не только на объекты США и Израиля, но и на "более важные и обширные части" Тель-Авива, а также на страны региона, где размещены американские базы.

    Иранские военные также предупредили, что государства, принимающие военные базы США, должны "заставить американцев покинуть их территории", чтобы избежать возможного ущерба.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Военные базы США
    ABŞ hücum edəcəyi halda, İran Təl-Əvivə zərbələri gücləndirəcək

    Трамп: Я забрал бы иранскую нефть и мы бы заработали кучу денег

    Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумны

    Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранее

    В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой

    В Тбилиси дан ланч в честь президента Азербайджана

    Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мира

    Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11

    Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войны

    В Азербайджане обновлена единая классификация бюджета

