Иран пригрозил усилить удары по Тель-Авиву в случае атак США
- 04 апреля, 2026
- 03:23
Иран заявил о готовности нанести более мощные удары по Тель-Авиву в случае реализации угроз США по уничтожению инфраструктуры исламской республики.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Генштаба Вооруженных сил Ирана.
"Если угрозы президента США Дональда Трампа уничтожить иранские мосты, электростанции и энергетическую инфраструктуру будут осуществлены, то вооруженные силы Ирана нанесут еще более серьезные удары", - отметили в генштабе.
Там добавили, что атаки могут быть направлены не только на объекты США и Израиля, но и на "более важные и обширные части" Тель-Авива, а также на страны региона, где размещены американские базы.
Иранские военные также предупредили, что государства, принимающие военные базы США, должны "заставить американцев покинуть их территории", чтобы избежать возможного ущерба.