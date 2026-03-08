Иран осуществил очередной запуск ракет в направлении Израиля
Другие страны
- 08 марта, 2026
- 21:53
Иран осуществил очередной запуск ракет в направлении Израиля.
Как передает Report, об этом сообщило иранское государственное телевидение.
По его информации, ракеты преимущественно направлены по южной части израильской территории.
Последние новости
22:14
США могут задействовать стратегический нефтяной резерв из-за операции против ИранаДругие страны
21:53
Иран осуществил очередной запуск ракет в направлении ИзраиляДругие страны
21:31
США получили из Венесуэлы золото на $100 млнДругие страны
21:12
Глава Минэнерго США: Американские военные могут начать охранять танкеры в Ормузском проливеДругие страны
20:59
Видео
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзорАрмия
20:58
В Саудовской Аравии при попадании снаряда в жилой дом погибли два человекаДругие страны
20:39
Фото
Из Ирана в Азербайджан эвакуированы граждане еще нескольких стран – ОБНОВЛЕНО-3Внешняя политика
20:32
Из Ирана с 28 февраля по сегодняшний день в Азербайджан эвакуированы 1 899 человекВнешняя политика
20:16