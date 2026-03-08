Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 08 марта, 2026
    • 21:53
    Иран осуществил очередной запуск ракет в направлении Израиля

    Иран осуществил очередной запуск ракет в направлении Израиля.

    Как передает Report, об этом сообщило иранское государственное телевидение.

    По его информации, ракеты преимущественно направлены по южной части израильской территории.

