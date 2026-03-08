İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İran İsrailə qarşı daha bir raket hücumu həyata keçirib

    • 08 mart, 2026
    İran İsrailə qarşı daha bir raket hücumu həyata keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın Dövlət Televiziyası məlumat yayıb.

    Məlumata görə, raketlər əsasən İsrailin cənub ərazisinə yönəldilib.

    Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) İsraildəki obyektlərə hücum edərək, genişmiqyaslı cavab əməliyyatı başladığını açıqlayıb. Həmçinin ABŞ-nin Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı obyektləri də zərbələrə məruz qalıb.

    Иран осуществил очередной запуск ракет в направлении Израиля

