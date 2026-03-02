Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Иран осуществил новые удары по странам Персидского залива

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 09:24
    Иран осуществил новые удары по странам Персидского залива

    В ОАЭ, Катаре и Бахрейне произошли взрывы.

    Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

    Отмечается, что взрывы слышны в Дубае, Дохе и Бахрейне.

    По информации израильских СМИ, Иран наносит удары с помощью беспилотников.

    Персидский залив Иран ОАЭ Катар Бахрейн БПЛА Ближний Восток Удары по Ирану Совместная операция Израиля и США
    İran Fars körfəzi ölkələrinə yeni zərbələr endirib
    Iran carries out new strikes on Persian Gulf countries

    Последние новости

    09:30

    СМИ: Иран сбил американский истребитель над Кувейтом

    В регионе
    09:24

    Иран осуществил новые удары по странам Персидского залива

    Другие страны
    09:18

    СМИ: При авиаударе Израиля по югу Ливана погибли четыре человека

    Другие страны
    09:14

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.03.2026)

    Финансы
    09:05

    Иран подтвердил гибель главнокомандующего армией, главы КСИР и министра обороны

    В регионе
    09:03

    Посол Азербайджана в Вашингтоне проведет встречу в Госдепе

    Внешняя политика
    09:02

    Али Лариджани: Иран не будет вести переговоры с США

    В регионе
    08:59
    Фото
    Видео

    В Ходжалы оказана помощь гражданам, оказавшимся в беспомощном положении в автомобилях

    Происшествия
    08:48

    Министр обороны Италии сообщил, что возвращается из Дубая военным бортом

    Другие страны
    Лента новостей