Иран осуществил новые удары по странам Персидского залива

В ОАЭ, Катаре и Бахрейне произошли взрывы.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что взрывы слышны в Дубае, Дохе и Бахрейне.

По информации израильских СМИ, Иран наносит удары с помощью беспилотников.