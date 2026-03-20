Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    Иран обвинил Великобританию в предвзятом подходе к конфликту на Ближнем Востоке

    Другие страны
    • 20 марта, 2026
    • 13:14
    Иран обвинил Великобританию в предвзятом подходе к конфликту на Ближнем Востоке

    Иран предупредил Великобританию, что предоставление США доступа к британским военным базам будет расценено как "участие в агрессии" на фоне растущей напряженности в регионе.

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД Ирана, министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи провел телефонный разговор с британской коллегой Иветт Купер.

    В ходе беседы Арагчи заявил, что любая помощь Великобритании Соединенным Штатам приведет к еще большей эскалации ситуации. Он также обвинил Великобританию и ряд европейских стран в "предвзятом подходе" к происходящему, назвав действия США и Израиля "открытой агрессией".

    Кроме того, глава МИД Ирана раскритиковал Лондон за отсутствие осуждения ударов Израиля по объектам газового месторождения Южный Парс.

    При этом официальной реакции британского правительства на заявления Тегерана пока не последовало - британский МИД не прокомментировал ситуацию.

    Аббас Арагчи Иветт Купер Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Военные базы Великобритании Газовое месторождение Южный Парс
    İran Böyük Britaniyanı Yaxın Şərqdəki münaqişəyə qərəzli yanaşmada ittiham edib
    Последние новости

    13:47

    США и Израиль нанесли удары по порту Бендер-Ленге

    Другие страны
    13:40

    Пекин выступил за бесперебойный рынок нефти на фоне роста мировых цен

    Другие страны
    13:35

    Альбанезе поручил разработать налог на сверхдоходы энергокомпаний Австралии

    Другие страны
    13:28

    МИД Азербайджана поздравил Тунис с Днем независимости

    Внешняя политика
    13:20

    Ахмед аш-Шараа: Сирия стремится избежать вовлечения в региональный конфликт

    Другие страны
    13:14

    Иран обвинил Великобританию в предвзятом подходе к конфликту на Ближнем Востоке

    Другие страны
    13:10

    Байрамов и Саидов выступили за наращивание усилий по стабилизации на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    12:53

    Шахбаз Шариф подтвердил солидарность Пакистана с Азербайджаном

    Внешняя политика
    12:35

    Казахстан получил все экспертизы по делу самолета AZAL, техкомиссия готовит итоговый доклад

    Другие страны
    Лента новостей