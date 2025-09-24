Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Иран обвинил США в создании препятствий для работы дипломатов в ООН

    Другие страны
    • 24 сентября, 2025
    • 10:09
    Иран обвинил США в создании препятствий для работы дипломатов в ООН

    Новые ограничения, введенные США в отношении иранских дипломатов и членов их семей в Нью-Йорке, направлены на подрыв дипломатической деятельности Ирана в Организации Объединенных Наций.

    Как сообщает Report, об этом официальный представитель Ирана Эсмаил Багаи написал в соцсети Х.

    Он отметил, что новые правила серьезно осложняют выполнение делегацией обязанностей в ООН и не позволяют участвовать в ряде многосторонних мероприятий, проходящих за пределами установленных американскими властями "разрешенных зон".

    "Применение столь несерьезных ограничений на передвижение наших дипломатов, включая даже походы за продуктами, - это вопиющее нарушение обязательств США по Соглашению о штаб-квартире и явное проявление враждебного отношения администрации США к народу Ирана", - подчеркнул Багаи.

    Напомним, что ранее власти США ввели новые ограничения для иранской делегации, прибывшей в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, в частности, запретив отовариваться в бутиках с предметами роскоши и оптовых магазинах.

