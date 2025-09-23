Иранской делегации запретили посещать бутики и оптовые магазины в Нью-Йорке

Власти США ввели новые ограничения для иранской делегации, прибывшей в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, в частности, запретив отовариваться в бутиках с предметами роскоши и оптовых магазинах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.

Согласно заявлению заместителя пресс-секретаря Госдепартамента США Томми Пиготта, этот шаг является частью политики максимального давления на иранское руководство.

"Духовенство в Иране позволяет себе роскошные траты за границей, в то время как население страны сталкивается с бедностью, разрушенной инфраструктурой, а также нехваткой воды и электроэнергии", - сказал Пиготта.

Также делегацию ограничили в передвижении: раньше делегаты могли свободно перемещаться между зданием ООН, иранской миссией, резиденцией посла и международным аэропортом имени Джона Кеннеди. Теперь их маршруты значительно ограничены.

"Безопасность американцев остается нашим главным приоритетом", - подчеркнул Пиготт.

Представитель ведомства отметил, что решение было принято непосредственно госсекретарем США Марко Рубио.