    Иранской делегации запретили посещать бутики и оптовые магазины в Нью-Йорке

    Другие страны
    • 23 сентября, 2025
    • 09:59
    Иранской делегации запретили посещать бутики и оптовые магазины в Нью-Йорке

    Власти США ввели новые ограничения для иранской делегации, прибывшей в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, в частности, запретив отовариваться в бутиках с предметами роскоши и оптовых магазинах.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.

    Согласно заявлению заместителя пресс-секретаря Госдепартамента США Томми Пиготта, этот шаг является частью политики максимального давления на иранское руководство.

    "Духовенство в Иране позволяет себе роскошные траты за границей, в то время как население страны сталкивается с бедностью, разрушенной инфраструктурой, а также нехваткой воды и электроэнергии", - сказал Пиготта.

    Также делегацию ограничили в передвижении: раньше делегаты могли свободно перемещаться между зданием ООН, иранской миссией, резиденцией посла и международным аэропортом имени Джона Кеннеди. Теперь их маршруты значительно ограничены.

    "Безопасность американцев остается нашим главным приоритетом", - подчеркнул Пиготт.

    Представитель ведомства отметил, что решение было принято непосредственно госсекретарем США Марко Рубио.

