Иран ударил ракетой по центральной части Израиля, ожидается новая волна ударов
Другие страны
- 03 марта, 2026
- 14:36
Иранская ракета с осколочной боеголовкой поразила город Петах-Тиква в центральной части Израиля.
Об этом сообщает Report со ссылкой на издание The Times of Israel.
Сообщений о пострадавших не поступало.
Армия обороны Израиля в свою очередь заявила, что зафиксировала новый запуск баллистических ракет из Ирана. Вскоре в центральной части Израиля, как ожидается, вновь прозвучат сирены.
Последние новости
15:30
Цена нефти Brent превысила $84 за баррель - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
15:26
В иранском Хамадане при ударах США и Израиля погибли свыше 20 человекВ регионе
15:26
Фото
Из Ирана в Азербайджан за последние два часа эвакуированы еще 116 человекВнешняя политика
15:25
Майя Христова: ICGB укрепляет энергобезопасность Юго-Восточной ЕвропыЭнергетика
15:21
Мишустин поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации российских граждан из ИранаВнешняя политика
15:20
Президент: Стратегическое партнерство с США превращает энергетические планы Азербайджана в реальностьВнешняя политика
15:17
Ильхам Алиев: Потенциал нефтепереработки Азербайджана достигнет 22 млн тонн в Средиземном и Эгейском моряхЭнергетика
15:15
Президент Азербайджана заявил, что за последние 12 лет страна сталкивалась с различными сценариямиВнутренняя политика
15:12