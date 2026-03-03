Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Иран ударил ракетой по центральной части Израиля, ожидается новая волна ударов

    • 03 марта, 2026
    • 14:36
    Иран ударил ракетой по центральной части Израиля, ожидается новая волна ударов

    Иранская ракета с осколочной боеголовкой поразила город Петах-Тиква в центральной части Израиля.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на издание The Times of Israel.

    Сообщений о пострадавших не поступало.

    Армия обороны Израиля в свою очередь заявила, что зафиксировала новый запуск баллистических ракет из Ирана. Вскоре в центральной части Израиля, как ожидается, вновь прозвучат сирены.

