    İran İsrailin mərkəzi hissəsini raketlə vurub, yeni zərbə dalğası gözlənilir

    • 03 mart, 2026
    • 14:41
    İran İsrailin mərkəzi hissəsini raketlə vurub, yeni zərbə dalğası gözlənilir

    İranın qəlpəli döyüş başlıqlı raketi İsrailin mərkəzi hissəsində yerləşən Petah-Tikva şəhərini vurub.

    Bu barədə "Report" "The Times of Israel" nəşrinə istinadən xəbər verir.

    Zərərçəkənlər barədə məlumat daxil olmayıb.

    İsrail Müdafiə Ordusu öz növbəsində, İrandan yeni ballistik raket atışlarının qeydə alındığını bəyan edib. Yaxın zamanlarda İsrailin mərkəzi hissəsində yenidən həyəcan siqnallarının işə düşəcəyi gözlənilir.

    İrana hərbi zərbələr İsrail
    Иран ударил ракетой по центральной части Израиля, ожидается новая волна ударов
    Iran launches missile strike on central Israel

