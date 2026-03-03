İran İsrailin mərkəzi hissəsini raketlə vurub, yeni zərbə dalğası gözlənilir
- 03 mart, 2026
- 14:41
İranın qəlpəli döyüş başlıqlı raketi İsrailin mərkəzi hissəsində yerləşən Petah-Tikva şəhərini vurub.
Bu barədə "Report" "The Times of Israel" nəşrinə istinadən xəbər verir.
Zərərçəkənlər barədə məlumat daxil olmayıb.
İsrail Müdafiə Ordusu öz növbəsində, İrandan yeni ballistik raket atışlarının qeydə alındığını bəyan edib. Yaxın zamanlarda İsrailin mərkəzi hissəsində yenidən həyəcan siqnallarının işə düşəcəyi gözlənilir.
