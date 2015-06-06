​Иран надеется на скорейшую реализацию бартерной сделки с Россией

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Иран надеется, что реализация сделки с Россией "нефть в обмен на товары" начнется после 7 июня - на следующей неделе.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил иранский министр нефти Бижан Намдар Зангане.

Ранее 13 апреля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что реализация бартерной сделки с Ираном "нефть в обмен на товары" уже идет.

По словам Рябкова, ни поставки нефти Ираном, ни товаров из РФ "никаким образом не регламентируются действующим санкционным режимом" в отношении Ирана. Он тогда отметил, что Россия в обмен на иранскую нефть поставляет зерно, определенные виды техники и стройматериалы.

"Мы надеемся, что на следующей неделе они (россияне - ред.) произведут первый импорт (нефти)", - приводит агентство Блумберг слова иранского министра, сказанные им на борту самолета после заседания ОПЕК в Вене. Он также отметил, что Тегерану необходимо увидеть, как много нефти понадобится РФ.