Иран и США получили от Пакистана план прекращения боевых действий, который может вступить в силу в понедельник.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его словам, Пакистан разработал рамочное соглашение о прекращении боевых действий, в котором изложен двухэтапный подход, предполагающий немедленное прекращение огня с последующим заключением всеобъемлющего соглашения.

"Сегодня должны быть согласованы все элементы", - сказал источник, отметив, что прекращение боевых действий позволило бы сразу открыть Ормузский пролив.

Источник также сообщил, что первоначальная договоренность будет оформлена в виде меморандума о взаимопонимании.