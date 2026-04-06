Иран и США получили от Пакистана план прекращения боевых действий
- 06 апреля, 2026
- 11:30
Иран и США получили от Пакистана план прекращения боевых действий, который может вступить в силу в понедельник.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.
По его словам, Пакистан разработал рамочное соглашение о прекращении боевых действий, в котором изложен двухэтапный подход, предполагающий немедленное прекращение огня с последующим заключением всеобъемлющего соглашения.
"Сегодня должны быть согласованы все элементы", - сказал источник, отметив, что прекращение боевых действий позволило бы сразу открыть Ормузский пролив.
Источник также сообщил, что первоначальная договоренность будет оформлена в виде меморандума о взаимопонимании.
Последние новости
21:20
Израиль нанес удар по одному из крупнейших нефтехимических комплексов ИранаДругие страны
21:04
На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры его визита в ГрузиюВнешняя политика
21:01
Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против ИранаВ регионе
20:53
В Израиле свыше 7 тыс. человек пострадали в результате ударов ИранаДругие страны
20:44
Багаи: Иран ударит по аналогичной инфраструктуре США в ответ на атакиДругие страны
20:36
Фото
Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в ГрузиюВнешняя политика
20:34
США и Израиль атаковали жилые районы в Иране, есть погибшиеВ регионе
20:22
Ермек Кошербаев прибыл с официальным визитом в ГрузиюВ регионе
20:11
Видео