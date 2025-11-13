Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Иран и Катар обсудили развитие сотрудничества и ситуацию в Газе

    13 ноября, 2025
    17:40
    Иран и Катар обсудили развитие сотрудничества и ситуацию в Газе

    Иран и Катар обсудили важность продолжения усилий по укреплению двусторонних связей во всех областях, представляющих взаимный интерес.

    Как передает Report со ссылкой на Mehr, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел телефонный разговор с премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

    Стороны также выразили обеспокоенность по поводу напряженности в отношениях между Пакистаном и Афганистаном и подчеркнули важность продолжения регионального сотрудничества для поддержания мира и стабильности.

    Кроме того, стороны обсудили последние события в секторе Газа и недавний проект резолюции США в Совете Безопасности ООН, подчеркнув необходимость постоянных консультаций для защиты законных прав палестинского народа.

    İranla Qətər əməkdaşlığın inkişafını və Qəzzadakı vəziyyəti müzakirə edib

