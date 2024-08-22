Иран хочет разрядки в отношениях с США и Европой

Иран нацелен снизить напряженность в отношениях с США и европейскими странами, но ожидает от противоположной стороны снятия санкций и восстановления ядерной сделки.

Иран нацелен снизить напряженность в отношениях с США и европейскими странами, но ожидает от противоположной стороны снятия санкций и восстановления ядерной сделки.

Как передает Report, об этом заявил новый министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи в интервью агентству Kyodo.

"В своем выступлении перед парламентом я подчеркнул, что крайне важно достичь снятия санкций, в особенности односторонних, путем серьезных, сосредоточенных и ограниченных по времени переговоров при соблюдении основополагающих принципов страны", - сказал он.

Это первая беседа главы МИД Ирана с зарубежной прессой с момента его официального назначения на эту должность после одобрения парламентом 21 августа.

Дипломат отметил, что МИД под его руководством будет стремиться снизить напряженность в отношениях с Вашингтоном и восстановить связи с Европой, но только в том случае, если они оставят "враждебный подход" во взаимодействии с Тегераном, будут стремиться возобновить ядерную сделку и снять санкции.

Арагчи был послом в Японии с 2008 по 2011 год. В интервью он также заявил о желании наладить связи Тегерана с Токио.