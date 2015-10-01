СМИ: ​Иран готовится провести наземную операцию в Сирии

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Иран готовится провести наземную операцию в Сирии.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило агентство Reuters.

По данным собеседника агентства, сотни вооруженных иранских военных прибыли в Сирию 10 дней назад для боев на севере страны - на территориях, захваченных повстанцами. Их цель - вернуть президенту Сирии Башару Асаду утраченный контроль над этими территориями.

Операция будет проводиться совместно с сирийской армией. Кроме того, действия в ближайшем будущем скоординируют с российскими Военно-воздушными силами.

Стоит отметить, что, по данным западных источников, под бомбежки также попали повстанцы, сотрудничающие с Центральным разведывательным управлением США. В Саудовской Аравии считают, что Воздушно-космические силы РФ наносят авиаудары по позициям, где нет боевиков "Исламского государства", и требуют, чтобы Россия прекратила налеты. Примечательно, что сирийская группировка "Джейш аль-Ислам" ("Армия ислама"), которая, по данным The New York Times, финансируется Саудовской Аравией, объявила войну России.

Президент Владимир Путин в ответ на обвинения в том, что российская авиация якобы наносит удары по позициям в Сирии, где нет боевиков "Исламского государства", заявил: "Мы к этим информационным атакам готовы".