Иран готов сотрудничать с США в энергетике при заключении ядерной сделки и снятии санкций

Иран и США могут наладить сотрудничество в энергетике при условии наличия договоренности по ядерной сделке и снятия санкций с Тегерана.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу CNN Turk.

"Я думаю, это может стать одним из результатов соглашения. Если мы сможем решить ядерную проблему и достичь нового соглашения по ядерной сделке, основанного на мирной ядерной программе Ирана, и санкции будут сняты, то тогда могут сформироваться условия для сотрудничества в энергетическом секторе и реализации проектов, основанных на общих интересах", - сказал Арагчи.

Глава МИД, отвечая на вопрос, будет ли Тегеран прибегать к помощи так называемой "Оси сопротивления", в которую входят ливанская "Хезболлах" и йеменские хуситы, для защиты в случае нападения на Иран, отметил, что страна в состоянии самостоятельно обеспечить свою защиту.

"Мы способны защитить себя сами, и нам никто не нужен", - добавил он.