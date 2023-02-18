Иран атаковал в Персидском заливе израильский танкер

Иран атаковал как минимум один нефтяной танкер в Аравийском море 10 февраля.
Как передает
Согласно информации, во время нападения были применены беспилотники "Шахед".
Британская компания Ambrey Intelligence, специализирующаяся в сфере морской безопасности, в свою очередь заявила, что атаке беспилотных летательных аппаратов в Аравийском море подверглись сразу три судна. В компании предполагают, что за атакой стоит Тегеран.
Удар беспилотником по израильскому судну был осуществлен подразделением Корпуса стражей Исламской революции. Источники в Пентагоне и других оборонных ведомствах подтвердили эту информацию СМИ.
По их данным, в том же районе были атакованы танкеры Pacific Zicron и Mercer Street.
Саудовское новостное агентство сообщило, что аналогичное нападение было совершено на судно, принадлежащее Объединенным Арабским Эмиратам, в том же районе.