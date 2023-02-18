О нас

Иран атаковал в Персидском заливе израильский танкер

Иран атаковал в Персидском заливе израильский танкер Иран атаковал как минимум один нефтяной танкер в Аравийском море 10 февраля.
Другие страны
18 февраля 2023 г. 03:50
Иран атаковал в Персидском заливе израильский танкер

Иран атаковал как минимум один нефтяной танкер в Аравийском море 10 февраля.

Как передает Report со ссылкой на персидскую службу телеканала Би-би-си, судно Campo Square принадлежит компании Zodiac израильского миллиардера Эяля Офера.

Согласно информации, во время нападения были применены беспилотники "Шахед".

Британская компания Ambrey Intelligence, специализирующаяся в сфере морской безопасности, в свою очередь заявила, что атаке беспилотных летательных аппаратов в Аравийском море подверглись сразу три судна. В компании предполагают, что за атакой стоит Тегеран.

Удар беспилотником по израильскому судну был осуществлен подразделением Корпуса стражей Исламской революции. Источники в Пентагоне и других оборонных ведомствах подтвердили эту информацию СМИ.

По их данным, в том же районе были атакованы танкеры Pacific Zicron и Mercer Street.

Саудовское новостное агентство сообщило, что аналогичное нападение было совершено на судно, принадлежащее Объединенным Арабским Эмиратам, в том же районе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İran Fars körfəzində İsrail tankerinə hücum edib

Экслюзивные новости

В Бакинском порту планируется строительство интермодального и мультимодального терминалов
В Бакинском порту планируется строительство интермодального и мультимодального терминалов
17 февраля 2023 г. 20:19
Азербайджанец-военнослужащий украинской армии попал в плен к российским военным
Азербайджанец-военнослужащий украинской армии попал в плен к российским военным
17 февраля 2023 г. 16:33
Азербайджанский психолог: Мы оказываем психологическую помощь пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше
Азербайджанский психолог: Мы оказываем психологическую помощь пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше
17 февраля 2023 г. 16:08
На интернет-рынке Азербайджана заработает третий провайдер магистральных сетей интернета
На интернет-рынке Азербайджана заработает третий провайдер магистральных сетей интернета
17 февраля 2023 г. 13:12
Репортаж из разрушенного землетрясением турецкого города Адыяман
ФотоРепортаж из разрушенного землетрясением турецкого города Адыяман
16 февраля 2023 г. 18:39
Из прокуратуры Нахчывана уволены два сотрудника
Из прокуратуры Нахчывана уволены два сотрудника
16 февраля 2023 г. 16:26
Эксперт: Освобождение Карабаха - импульс для укрепления связей арабских стран с Азербайджаном
Эксперт: Освобождение Карабаха - импульс для укрепления связей арабских стран с Азербайджаном
16 февраля 2023 г. 15:34
Сотрудник МЧС Азербайджана: Спасенная нами женщина спросила, где находится
Сотрудник МЧС Азербайджана: Спасенная нами женщина спросила, где находится
16 февраля 2023 г. 15:06
Венгерский политолог: Повысится роль Азербайджана как транспортно-логистического центра
Венгерский политолог: Повысится роль Азербайджана как транспортно-логистического центра
16 февраля 2023 г. 14:44
Спецпредставитель Зеленского: Замороженные активы России по всему миру будут направлены в Украину
Спецпредставитель Зеленского: Замороженные активы России по всему миру будут направлены в Украину
16 февраля 2023 г. 12:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi