Иран атаковал в Персидском заливе израильский танкер

Иран атаковал как минимум один нефтяной танкер в Аравийском море 10 февраля.

Иран атаковал как минимум один нефтяной танкер в Аравийском море 10 февраля.

Как передает Report со ссылкой на персидскую службу телеканала Би-би-си, судно Campo Square принадлежит компании Zodiac израильского миллиардера Эяля Офера.

Согласно информации, во время нападения были применены беспилотники "Шахед".

Британская компания Ambrey Intelligence, специализирующаяся в сфере морской безопасности, в свою очередь заявила, что атаке беспилотных летательных аппаратов в Аравийском море подверглись сразу три судна. В компании предполагают, что за атакой стоит Тегеран.

Удар беспилотником по израильскому судну был осуществлен подразделением Корпуса стражей Исламской революции. Источники в Пентагоне и других оборонных ведомствах подтвердили эту информацию СМИ.

По их данным, в том же районе были атакованы танкеры Pacific Zicron и Mercer Street.

Саудовское новостное агентство сообщило, что аналогичное нападение было совершено на судно, принадлежащее Объединенным Арабским Эмиратам, в том же районе.