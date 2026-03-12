Иран атаковал топливные резервуары в Бахрейне
- 12 марта, 2026
- 07:30
Иран провел атаку по топливным резервуарам на территории северной провинции Бахрейна Мухаррак.
Как передает Report, об этом сообщило министерство внутренних дел королевства.
Согласно заявлению ведомства, "Иран совершил злонамеренное нападение на топливные резервуары на одном из объектов в провинции Мухаррак".
Информация о возможных разрушениях, материальном ущербе или пострадавших пока не приводится.
