    Иран атаковал израильский аэропорт Бен-Гурион

    • 04 апреля, 2026
    • 17:27
    Иран атаковал израильский аэропорт Бен-Гурион

    Иранские вооруженные силы атаковали израильский аэропорт Бен-Гурион.

    Как сообщает Report со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР), крупномасштабная атака была совершена сегодня утром с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

    Сообщается, что атаке подверглись новая диспетчерская вышка, диспетчерские вышки в терминалах 1 и 2, навигационные системы, а также антенны и радары внутри аэропорта.

    КСИР заявил, что атака была направлена ​​на дезорганизацию системы управления воздушным движением противника, срыв воздушных операций, нарушение наведения на цели, а также вывод из строя систем наблюдения и радиоэлектронной борьбы.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Аэропорт Бен-Гурион (TLV) Корпус стражей исламской революции (КСИР) Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Иран Израиль
