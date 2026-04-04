Иран атаковал израильский аэропорт Бен-Гурион

Иранские вооруженные силы атаковали израильский аэропорт Бен-Гурион.

Как сообщает Report со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР), крупномасштабная атака была совершена сегодня утром с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Сообщается, что атаке подверглись новая диспетчерская вышка, диспетчерские вышки в терминалах 1 и 2, навигационные системы, а также антенны и радары внутри аэропорта.

КСИР заявил, что атака была направлена ​​на дезорганизацию системы управления воздушным движением противника, срыв воздушных операций, нарушение наведения на цели, а также вывод из строя систем наблюдения и радиоэлектронной борьбы.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.