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Иракский парламент обсудит вопрос о выводе из страны сил США

Иракский парламент обсудит вопрос о выводе из страны сил США Парламент Ирака проведет экстренное заседание, чтобы обсудить удары США по иракской территории и их последствия.
Другие страны
3 февраля 2024 г. 20:13
Иракский парламент обсудит вопрос о выводе из страны сил США

Парламент Ирака проведет экстренное заседание, чтобы обсудить удары США по иракской территории и их последствия.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает агентство EFE.

Заседание пройдет в ближайшие дни, оно позволит "выработать позицию по поводу повторяющихся атак США в стране".

Депутаты также коснутся "необходимости добиться прекращения нарушения суверенитета Ирака со стороны сил международной коалиции".

Речь идет о возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГИЛ. Часть сил коалиции базируется на иракской территории. В правительстве Ирака недавно заявляли о намерении согласовать с Вашингтоном уход иностранных военных из страны.

В заявлении парламента подчеркивается, что сейчас нет необходимости в продолжении иностранного военного присутствия, а сам факт размещения сил США и их союзников стал угрозой для суверенитета Ирака.

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Версия на азербайджанском языке İraq parlamenti ABŞ qüvvələrinin ölkədən çıxarılmasını müzakirə edəcək

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