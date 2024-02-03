Иракский парламент обсудит вопрос о выводе из страны сил США

Парламент Ирака проведет экстренное заседание, чтобы обсудить удары США по иракской территории и их последствия.
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Заседание пройдет в ближайшие дни, оно позволит "выработать позицию по поводу повторяющихся атак США в стране".
Депутаты также коснутся "необходимости добиться прекращения нарушения суверенитета Ирака со стороны сил международной коалиции".
Речь идет о возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГИЛ. Часть сил коалиции базируется на иракской территории. В правительстве Ирака недавно заявляли о намерении согласовать с Вашингтоном уход иностранных военных из страны.
В заявлении парламента подчеркивается, что сейчас нет необходимости в продолжении иностранного военного присутствия, а сам факт размещения сил США и их союзников стал угрозой для суверенитета Ирака.