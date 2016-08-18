Иракский генерал: Уничтожены более 700 боевиков ИГ

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Более 700 боевиков террористической группировки "Исламское государство" уничтожены в ходе продолжающейся операции в провинции Анбар на западе Ирака.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил командующий вооруженными силами в этом регионе генерал Исмаил аль-Махляуи.

"Порядка 700 членов ИГ убиты с начала операции по освобождению города Эль-Халдия (в 90 км к западу от Багдада)", - заявил офицер. По его словам, в настоящее время силовики прочесывают территорию населенного пункта с тем, чтобы разместить там подразделения на постоянной основе.

Эль-Халдия расположена между двумя крупнейшими городами провинции - ее административным центром Рамади и Эль-Фаллуджей. Контроль над обоими населенными пунктами был восстановлен ранее в этом году в ходе двух масштабных кампаний при участии международной коалиции по борьбе с ИГ.