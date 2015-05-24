​Иракские войска начали операцию по освобождению Рамади

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Иракские правительственные войска при поддержке шиитского ополчения начали наступление на позиции террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в попытке отбить Рамади, главный город провинции Анбар.

Как передает Report, правительственные войска атаковали Хусайбу, ключевой город для взятия Рамади, и рапортовали о значительных успехах.

Хусайба находится в семи километрах от Рамади. ИГИЛ захватило этот населенный пункт накануне.

В результате наступления правительственные силы смогли освободить полицейский участок и близлежащий район.

Используя смертников на заминированных автомобилях, ИГИЛ удалось прорвать линию обороны правительственных войск в Рамади.