Иракские шиитские группировки продлили отказ от атак на посольство США в Багдаде на пять дней

Действующие в Ираке военизированные шиитские группировки объявили о продлении на пять дней режима прекращения атак на посольство США в Багдаде.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении альянса "Исламское сопротивление Ирака", объединяющего несколько радикальных формирований.

Согласно заявлению, группировки приняли решение продлить ранее объявленное обязательство не наносить удары по американскому дипломатическому представительству в иракской столице.

Первое подобное решение шиитские организации приняли 19 марта - за день до начала праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), который отмечается после завершения священного месяца Рамадан.

