Ирак заявил об установлении контроля над всеми нефтяными месторождениями Киркука

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Все месторождения нефти на территории спорной провинции Киркук находятся под контролем иракских властей.

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом заявил пресс-секретарь министерства нефти Ирака Асем Джихад.

"Все нефтяные месторождения в Киркуке находятся под контролем сил безопасности и под управлением министерства нефти", — сказал пресс-секретарь.

Армия Ирака в ходе наступления 16 октября взяла контроль над большинством объектов инфраструктуры Киркука.