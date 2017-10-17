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    Ирак заявил об установлении контроля над всеми нефтяными месторождениями Киркука

    Асем Джихад: Все нефтяные месторождения в Киркуке находятся под контролем сил безопасности и под управлением министерства нефти

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Все месторождения нефти на территории спорной провинции Киркук находятся под контролем иракских властей.

    Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом заявил пресс-секретарь министерства нефти Ирака Асем Джихад.

    "Все нефтяные месторождения в Киркуке находятся под контролем сил безопасности и под управлением министерства нефти", — сказал пресс-секретарь.

    Армия Ирака в ходе наступления 16 октября взяла контроль над большинством объектов инфраструктуры Киркука.

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