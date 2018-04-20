Ирак выплатит Кувейту $90 млн за ущерб от вторжения в 1990 году

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Компенсационная комиссия ООН утвердила на своем заседании в Женеве выплату Ираком Кувейту очередной части возмещения в размере 90 млн долларов за ущерб, нанесенный вторжением и оккупацией в 1990-1991 годах.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в пятницу представитель комиссии.

Это первая выплата по еще не погашенным претензиям с 2014 года, указывает комиссия, подчеркивая, что "ввиду исключительно трудной ситуации в сфере безопасности в Ираке и неординарных бюджетных проблем, Управляющий совет трижды предоставлял правительству Ирака годичную отсрочку по его обязательствам".