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    Ирак выплатит Кувейту $90 млн за ущерб от вторжения в 1990 году

    Это первая выплата по еще не погашенным претензиям с 2014 года

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Компенсационная комиссия ООН утвердила на своем заседании в Женеве выплату Ираком Кувейту очередной части возмещения в размере 90 млн долларов за ущерб, нанесенный вторжением и оккупацией в 1990-1991 годах.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в пятницу представитель комиссии.

    Это первая выплата по еще не погашенным претензиям с 2014 года, указывает комиссия, подчеркивая, что "ввиду исключительно трудной ситуации в сфере безопасности в Ираке и неординарных бюджетных проблем, Управляющий совет трижды предоставлял правительству Ирака годичную отсрочку по его обязательствам".

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