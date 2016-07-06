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    Ирак подаст иск против Великобритании из-за вторжения в 2003 году

    Парламент Ирака потребует от правительства подать иск

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Парламент Ирака потребует от правительства подать иск в отношении Великобритании из-за военного вторжения в 2003 году. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил депутат иракского парламента Алия Насыф.

    Ранее специальная комиссия в Великобритании обнародовала итоги расследования действий правительства страны при подготовке вторжения США и Британии в Ирак. Комиссия пришла к выводу, что британское правительство под руководством премьера Тони Блэра совершило ошибку, начав вторжение.

    Экс-премьер Великобритании Тони Блэр заявил, что готов нести всю ответственность за ошибки, связанные с вторжением страны в Ирак. 

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