Ирак подаст иск против Великобритании из-за вторжения в 2003 году

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Парламент Ирака потребует от правительства подать иск в отношении Великобритании из-за военного вторжения в 2003 году. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил депутат иракского парламента Алия Насыф.

Ранее специальная комиссия в Великобритании обнародовала итоги расследования действий правительства страны при подготовке вторжения США и Британии в Ирак. Комиссия пришла к выводу, что британское правительство под руководством премьера Тони Блэра совершило ошибку, начав вторжение.

Экс-премьер Великобритании Тони Блэр заявил, что готов нести всю ответственность за ошибки, связанные с вторжением страны в Ирак.