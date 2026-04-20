Ирак открыл погранпереход с Сирией впервые за более чем 10 лет

Власти Ирака открыли пограничный переход Рабия - Тель-Кочер на границе с Сирией после более чем десятилетнего перерыва.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом сообщили представители пограничных служб.

Отмечается, что данное решение направлено на ускорение наземных поставок мазута и восстановление трансграничной торговли на фоне перебоев в морских перевозках в Персидском заливе после конфликта США и Израиля с Ираном.

Переход расположен в северной провинции Ниневия и позволит осуществлять транспортировку топлива в Сирию автотранспортом. Кроме того, возобновляется движение коммерческих грузов.

Глава Комиссии по пограничным переходам Ирака Омар аль-Ваэли отметил, что открытие погранперехода позволит снизить нагрузку на поставки топлива в Сирию за счет увеличения числа грузовиков. В настоящее время основная часть колонн скапливается на переходе Эль-Валид на западе Ирака, который до сих пор оставался единственным действующим пунктом пропуска.