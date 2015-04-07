​Массовые захоронения обнаружены на территории Тикрита в Ираке

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Двенадцать массовых захоронений были обнаружены на территории иракского города Тикрит, который долгое время находился под контролем боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ), сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Обнаружить захоронения помогли найденные рядом с ними груды удостоверяющих личность документов, которые могут принадлежать молодым призывникам, похищенным около 10 месяцев назад с оперативной базы Шпихер в Тикрите. Как сообщалось ранее, тогда в результате действий боевиков ИГ с военной базы пропали без вести 1 тыс. 660 военнослужащих. Именно их останки, по мнению специалистов, могут находиться в данных могилах.

"На данный момент мы нашли 20 тел. По предварительным данным они относятся к жертвам Шпихера", — заявил представитель иракского Минздрава Халид аль-Атби.

Вооруженные силы центральных властей Ирака 2 марта активизировали действия по освобождению Тикрита, население которого составляет 250 тыс. человек, от боевиков ИГ.