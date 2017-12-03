 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Ирак 9 декабря проведёт парад в честь победы над ИГ

    21 ноября иракский премьер-министр Хейдар аль-Абади объявил о военном поражении ИГ в стране

    Власти Ирака намерены объявить об окончательной победе над террористической группировкой “Исламское государство” на военном параде 9 декабря.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в органах безопасности.

    “Парад иракских вооружённых сил, представленных федеральной полицией, армией и народным ополчением, состоится в субботу. На нём будет объявлено об окончании военных действий против ИГ и достижении победы над террористической группировкой”, — сказал источник.

    21 ноября иракский премьер-министр Хейдар аль-Абади объявил о военном поражении ИГ в стране.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi