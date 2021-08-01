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Иордания временно закрыла границу с Сирией 

Иордания временно закрыла границу с Сирией  Власти Иордании приняли решение временно закрыть границу с Сирией из-за обострения обстановки в городе Дераа, расположенном в 110 км от Дамаска.
Другие страны
1 августа 2021 г. 03:53
Иордания временно закрыла границу с Сирией 

Власти Иордании приняли решение временно закрыть границу с Сирией из-за обострения обстановки в городе Дераа, расположенном в 110 км от Дамаска.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил агентству Ammon источник в МВД королевства.

"Контрольно-пропускной пункт "Насиб-Джабер" будет временно закрыт для движения транспорта из-за событий, затрагивающих безопасность на сирийской стороне границы", - указал он. По сведениям источника, КПП "возобновит свою работу, как только будут обеспечены подходящие условия".

Напомним, что погранпереход не функционировал с прошлого года из-за пандемии коронавируса.

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