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    ​Иордания будет тренировать сирийскую оппозицию

    Иордания будет готовить представителей сирийских общин для сопротивления террористам

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Иордания готова предоставить свою территорию для подготовки сторонников сирийской оппозиции.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник министр информации и официальный представитель иорданского правительства Мухаммад аль-Момани.

    По его словам, королевство, "как и некоторые другие страны, входящие в международную коалицию", будет готовить представителей сирийских общин для сопротивления террористам, в первую очередь - боевикам "Исламского государства". Аль-Момани не привел никаких подробностей намеченной подготовки.

    "О временных рамках, а также расположении центров и тренировочных лагерей будет объявлено в подходящее время", - цитирует иорданского министра телеканал "Аль-Арабия".

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