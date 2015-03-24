​Иордания будет тренировать сирийскую оппозицию

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Иордания готова предоставить свою территорию для подготовки сторонников сирийской оппозиции.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник министр информации и официальный представитель иорданского правительства Мухаммад аль-Момани.

По его словам, королевство, "как и некоторые другие страны, входящие в международную коалицию", будет готовить представителей сирийских общин для сопротивления террористам, в первую очередь - боевикам "Исламского государства". Аль-Момани не привел никаких подробностей намеченной подготовки.

"О временных рамках, а также расположении центров и тренировочных лагерей будет объявлено в подходящее время", - цитирует иорданского министра телеканал "Аль-Арабия".