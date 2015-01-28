Иордания и Япония пытаются освободить заложников

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Представитель иорданского парламента сообщил, что власти Иордании и Японии пытаются освободить двух заложников, которых удерживают боевики "Исламского государства".

Глава Комитета по международным отношениям парламента Иордании Басам Манасир отметил, что переговоры идут при посредничестве религиозных лидеров и глав местных общин в Ираке, передает Report со ссылкой на BBC.

Он отметил, что ни Иордания, ни Япония не ведут прямых переговоров с боевиками.

Он также подчеркнул, что Иордания не согласна обменять заложников на находящуюся в тюрьме джихадистку.

Исламисты пообещали казнить обоих заложников 28 января.