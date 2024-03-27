Интерпол предупредил о возможной "эпидемии" организованной преступности в мире

Организованная преступность может распространяться по миру подобно эпидемии, ее масштабы увеличиваются.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое опасение выразил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.
"Мое решение предупредить мир о возможной эпидемии организованной преступности нелегкомысленно", - сказал он в интервью газете The Straits Times.
По его словам, работа организованных преступных группировок достигает сейчас такого масштаба, которого "нельзя было представить еще десять лет назад". Шток отметил, что это вызвано, в частности, появлением новых бизнес-моделей, распространением анонимности в интернете и пандемией коронавируса.
Генсек Интерпола отметил, что международная организованная преступность стала ключевой угрозой глобальной безопасности, группировки действуют на различных континентах и обладают значительными ресурсами. В частности, по словам Штока, незаконные доходы от преступной деятельности достигают от двух до трех триллионов долларов, но правоохранительным органам удается конфисковать не более 3% от этой суммы. В результате группировки могут и далее вкладывать существенные средства в организацию преступной деятельности.