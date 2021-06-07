О нас
Report Georgia
Аудио новости

Жители Гонконга начнут получать купоны на 645 долларов для стимулирования потребления

Жители Гонконга начнут получать купоны на 645 долларов для стимулирования потребления Объем иностранных инвестиций в экономику нового района Цзяндун, расположенного в восточной части города Хайкоу (административный центр Хайнаня), в 2020 году превысил $1,4 млрд
Другие страны
7 июня 2021 г. 14:29
Жители Гонконга начнут получать купоны на 645 долларов для стимулирования потребления

Власти Гонконга с июля начнут раздавать жителям этого специального административного района Китая электронные купоны по 5 тыс. гонконгских долларов (645 долларов США) для стимулирования потребления. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил секретарь (министр) по финансовым вопросам Пол Чан, выступая в Законодательном совете.

"Подготовка этого плана находится на завершающем этапе. Сейчас мы проводим системное тестирование с четырьмя операторами платежных систем, чтобы убедиться, что процесс регистрации и распределения купонов проходит гладко", - сказал чиновник.

По его словам, детали программы будут объявлены во второй половине июня, а регистрация заявок на выплаты должна начаться с июля. Для этих целей планируется задействовать системы электронных платежей AlipayHK, Octopus, Tap & Go и WeChat Pay HK.

Купоны смогут получить все постоянные резиденты Гонконга в возрасте от 18 лет. Соответствующее решение было принято в феврале и мотивировано стремлением стимулировать внутреннее потребление в условиях спада экономики. Программа обойдется бюджету в 36 млрд гонконгских долларов ($4,64 млрд) .

В прошлом году правительство выплатило всем жителям этого специального административного района по 10 тыс. гонконгских долларов (почти $1,3 тыс.) наличными в качестве помощи в условиях пандемии коронавируса.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Hong Kong residents to start receiving spending vouchers for $645

Экслюзивные новости

Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
7 июня 2021 г. 18:08
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июня 2021 г. 10:32
Одолевший армянина в Украине азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира
Одолевший армянина в Украине азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира
7 июня 2021 г. 09:52
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
4 июня 2021 г. 18:48
Тейс: Действия армянских ВС должны быть решительно осуждены мировым сообществом
Тейс: Действия армянских ВС должны быть решительно осуждены мировым сообществом
3 июня 2021 г. 11:45
Алексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
ФотоАлексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
2 июня 2021 г. 09:38
Министр о взаимном признании дипломов Азербайджана и Турции - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр о взаимном признании дипломов Азербайджана и Турции - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 16:01
Новый министр здравоохранения Украины о приоритетах сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ
Новый министр здравоохранения Украины о приоритетах сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 15:38
Зия Сельчук: Турецкие учителя будут преподавать в школе, которую построят в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ
Зия Сельчук: Турецкие учителя будут преподавать в школе, которую построят в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 12:50
Солдат пенитенциарной службы покончил жизнь самоубийством
Солдат пенитенциарной службы покончил жизнь самоубийством
31 мая 2021 г. 11:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi