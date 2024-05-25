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Генштаб Эстонии: Поставки западного оружия в Украину смогли снизить темп наступления РФ

Генштаб Эстонии: Поставки западного оружия в Украину смогли снизить темп наступления РФ Поставки нового вооружения и боеприпасов для Вооруженных сил Украины из стран Запада начали оказывать определенный эффект. Темп наступления россиян на Харьковском направлении падает.
Другие страны
25 мая 2024 г. 05:08
Генштаб Эстонии: Поставки западного оружия в Украину смогли снизить темп наступления РФ

Поставки нового вооружения и боеприпасов для Вооруженных сил Украины из стран Запада начали оказывать определенный эффект. Темп наступления россиян на Харьковском направлении падает.

Как передает Report со ссылкой на ERR, об этом заявила пресс-служба Генштаба Эстонии.

"В последние дни Россия не добилась успехов ни на каком направлении или этот успех промежуточный. Однако ВС РФ продолжает ожесточенные обстрелы населения Украины и ее объектов", - сообщили в ведомстве.

В Генштабе Эстонии подчеркнули, что темп наступления российской армии в Харьковском направлении падает. Россия продолжает укреплять северный берег реки Волчья у населенного пункта Волчанск и увеличивать свое присутствие в "буферной зоне".

При этом в Эстонии предполагают, что из-за наращивания своих сил в этом регионе в ближайшем будущем могут быть созданы условия для расширения наступательных действий на другие приграничные районы.

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