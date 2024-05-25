Генштаб Эстонии: Поставки западного оружия в Украину смогли снизить темп наступления РФ

Поставки нового вооружения и боеприпасов для Вооруженных сил Украины из стран Запада начали оказывать определенный эффект. Темп наступления россиян на Харьковском направлении падает.
Как передает Report со ссылкой на
"В последние дни Россия не добилась успехов ни на каком направлении или этот успех промежуточный. Однако ВС РФ продолжает ожесточенные обстрелы населения Украины и ее объектов", - сообщили в ведомстве.
В Генштабе Эстонии подчеркнули, что темп наступления российской армии в Харьковском направлении падает. Россия продолжает укреплять северный берег реки Волчья у населенного пункта Волчанск и увеличивать свое присутствие в "буферной зоне".
При этом в Эстонии предполагают, что из-за наращивания своих сил в этом регионе в ближайшем будущем могут быть созданы условия для расширения наступательных действий на другие приграничные районы.