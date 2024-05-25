Генштаб Эстонии: Поставки западного оружия в Украину смогли снизить темп наступления РФ

Поставки нового вооружения и боеприпасов для Вооруженных сил Украины из стран Запада начали оказывать определенный эффект. Темп наступления россиян на Харьковском направлении падает.

Поставки нового вооружения и боеприпасов для Вооруженных сил Украины из стран Запада начали оказывать определенный эффект. Темп наступления россиян на Харьковском направлении падает.

Как передает Report со ссылкой на ERR , об этом заявила пресс-служба Генштаба Эстонии.

"В последние дни Россия не добилась успехов ни на каком направлении или этот успех промежуточный. Однако ВС РФ продолжает ожесточенные обстрелы населения Украины и ее объектов", - сообщили в ведомстве.

В Генштабе Эстонии подчеркнули, что темп наступления российской армии в Харьковском направлении падает. Россия продолжает укреплять северный берег реки Волчья у населенного пункта Волчанск и увеличивать свое присутствие в "буферной зоне".

При этом в Эстонии предполагают, что из-за наращивания своих сил в этом регионе в ближайшем будущем могут быть созданы условия для расширения наступательных действий на другие приграничные районы.