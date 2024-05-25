О нас

Глава Пентагона передаст полномочия заместителю на время своего лечения

Глава Пентагона передаст полномочия заместителю на время своего лечения Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу пройдет плановую нехирургическую медпроцедуру в военно-медицинском центре им. Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, во время нее функции главы Пентагона будет исполнять его первый заместитель Кэтлин Хикс.
Другие страны
25 мая 2024 г. 03:17
Глава Пентагона передаст полномочия заместителю на время своего лечения

Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу пройдет плановую нехирургическую медпроцедуру в военно-медицинском центре им. Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, во время нее функции главы Пентагона будет исполнять его первый заместитель Кэтлин Хикс.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря военного ведомства генерала ВВС США Патрика Райдера.

"Остин сегодня вечером пройдет плановую, элективную и минимально инвазивную нехирургическую процедуру, связанную с его ранее заявленной проблемой с мочевым пузырем, в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида. Министр посчитал, что во время процедуры он будет временно не в состоянии выполнять свои функции и обязанности, поэтому первый заместитель министра обороны Кэтлин Хикс возьмет на себя функции и обязанности министра обороны и будет исполнять обязанности министра обороны", - отметил Райдер.

Он добавил, что "проблема с мочевым пузырем министра не связана с его онкологическим диагнозом". "Белый дом и Конгресс были уведомлены об этом", - указал генерал.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Pentaqon rəhbəri yenə xəstəxanaya yerləşdiriləcək

Другие новости из категории

Число жертв в результате взрыва на заводе в Танзании возросло до 13 человек
Число жертв в результате взрыва на заводе в Танзании возросло до 13 человек
25 мая 2024 г. 03:39
Столтенберг призвал страны НАТО снять для Украины ограничения на удары по России
Столтенберг призвал страны НАТО снять для Украины ограничения на удары по России
25 мая 2024 г. 02:49
США объявили о планах продажи Бразилии вертолетов UH-60M на $950 млн
США объявили о планах продажи Бразилии вертолетов UH-60M на $950 млн
25 мая 2024 г. 02:23
Главы Минобороны США и Китая проведут встречу в Сингапуре
Главы Минобороны США и Китая проведут встречу в Сингапуре
24 мая 2024 г. 22:32
Spiegel: Украина получила четвертую систему IRIS-T от ФРГ
Spiegel: Украина получила четвертую систему IRIS-T от ФРГ
24 мая 2024 г. 21:27
Президенты Египта и США договорились приложить усилия для прорыва на переговорах по Газе
Президенты Египта и США договорились приложить усилия для прорыва на переговорах по Газе
24 мая 2024 г. 21:11
Израиль сравнил решение суда ООН с публичным самоубийством
Израиль сравнил решение суда ООН с "публичным самоубийством"
24 мая 2024 г. 20:49
СМИ: Главы ЦРУ, Моссад и премьер Катара проведут в Париже переговоры по Газе
СМИ: Главы ЦРУ, "Моссад" и премьер Катара проведут в Париже переговоры по Газе
24 мая 2024 г. 19:54
Беларусь будет объявлена десятым членом ШОС в июле
Беларусь будет объявлена десятым членом ШОС в июле
24 мая 2024 г. 19:39
Генсек НАТО выразил солидарность с Эстонией по ситуации на границе с РФ
Генсек НАТО выразил солидарность с Эстонией по ситуации на границе с РФ
24 мая 2024 г. 19:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi