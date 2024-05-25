Глава Пентагона передаст полномочия заместителю на время своего лечения

Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу пройдет плановую нехирургическую медпроцедуру в военно-медицинском центре им. Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, во время нее функции главы Пентагона будет исполнять его первый заместитель Кэтлин Хикс.

Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу пройдет плановую нехирургическую медпроцедуру в военно-медицинском центре им. Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, во время нее функции главы Пентагона будет исполнять его первый заместитель Кэтлин Хикс.

Как передает Report , об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря военного ведомства генерала ВВС США Патрика Райдера.

"Остин сегодня вечером пройдет плановую, элективную и минимально инвазивную нехирургическую процедуру, связанную с его ранее заявленной проблемой с мочевым пузырем, в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида. Министр посчитал, что во время процедуры он будет временно не в состоянии выполнять свои функции и обязанности, поэтому первый заместитель министра обороны Кэтлин Хикс возьмет на себя функции и обязанности министра обороны и будет исполнять обязанности министра обороны", - отметил Райдер.

Он добавил, что "проблема с мочевым пузырем министра не связана с его онкологическим диагнозом". "Белый дом и Конгресс были уведомлены об этом", - указал генерал.