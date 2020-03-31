Индонезия закрывает въезд для иностранцев

Власти Индонезии вводят временный запрет на прибытие и транзит практически всех иностранцев в связи с растущим числом инфицированных коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник журналистами министр иностранных дел Ретно Марсуди.

"Президент [Джоко Видодо] считает необходимым ужесточить нынешнюю политику", - приводит ее слова газета The Straits Times. В связи с этим "было принято решение приостановить въезд и транзит практически всех категорий иностранных граждан", - сказала министр. "Исключения будут сделаны для дипломатов и держателей постоянных рабочих виз", - добавила Ретно.

Глава государства перед встречей с министрами отметил, что "угроза распространения коронавируса исходит из-за рубежа, особенно указав на страны Европы и США", добавила глава МИД.

На сегодняшний день число инфицированных в республике превысило 1,4 тыс., 122 умерли - самый высокий показатель в регионе. Правительство Индонезии лишь 2 марта, позднее других стран Юго-Восточной Азии, подтвердило первые случаи передачи вируса.