Индонезия пересмотрела численность контингента в Газе

Индонезия пересмотрела количество военнослужащих, которые направятся в сектор Газа в качестве контингента международных стабилизационных сил.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин.

По его словам, участие страны будет зависеть от текущей динамики работы Совета мира.

"Индонезия была готова направить в состав сил 20 тыс. военнослужащих, однако сейчас готова отправить 8 тыс., которые будут направляться в Сектор поэтапно", - сказал он, добавив, что другие страны обязались направить меньшее количество военных.