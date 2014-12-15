​Число жертв оползня в Индонезии превысило 50

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Как минимум 51 человек погиб в результате оползня, сошедшего в пятницу на деревню на индонезийском острове Ява.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, ещё более 50 человек числятся пропавшими без вести.

В поисковых работах на месте трагедии участвуют несколько сотен спасателей.

В понедельник поисковые работы были приостановлены из-за дождей, которые увеличили риск новых оползней. Как ожидается, работы возобновятся во вторник.

Местные власти отмечают, что шансы найти выживших невелики.