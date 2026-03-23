Индонезия намерена сэкономить $4,7 млрд на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Индонезия рассчитывает сэкономить около $4,7 млрд из бюджета на фоне последствий эскалации конфликта на Ближнем Востоке и совместной операции США и Израиля против Ирана, чтобы смягчить удар по экономике.

Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ, со ссылкой на правительство страны.

По данным источника, крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии также рассматривает меры по экономии топлива, включая введение одного дня удаленной работы в неделю для госслужащих и части работников государственного сектора.

СМИ сообщают, что ранее президент Индонезии Прабово Субианто заявлял журналистам, что правительство "прилагает все усилия" для сокращения расходов за счет снижения потребления энергии и увеличения производства возобновляемых источников, прежде всего солнечной энергии.

Отметим, что Индонезия в значительной степени субсидирует топливо для своего населения численностью более 284 млн человек, покрывая около 30–40% его стоимости для потребителей. Эти субсидии составляют примерно 15% государственного бюджета. При этом, отмечают СМИ, в отличие от многих соседних стран, в Индонезии пока не наблюдается длинных очередей за топливом на фоне резкого роста мировых цен на нефть.